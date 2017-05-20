رفضت الولايات المتحدة, يوم الجمعة, التعاون مع النظام السوري, حتى في تكثيف محاربة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالات انباء عن بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون التعاون مع الدول الأجنبية لمحاربة التنظيم قوله ، في مؤتمر صحفي عقد في البنتاغون، إن "الأوضاع في سوريا أصعب بكثير مما يجري في العراق، لأن الولايات المتحدة لا شريك لها في سوريا بشكل حكومة محلية".

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ونشرت واشنطن مؤخرا عددا من الجنود الخبراء العسكريين وافراد من وحداتها الخاصة في شمال سوريا, لدعم الاكراد في الحرب على "داعش", دون التنسيق مع السلطات السورية او حصولها على أي موافقة مسبقة .

وتقود واشنطن تحالفاً دوليا ضد "داعش" يضم اكثر من 60 دولة، تستهدف مواقع التنظيم في سوريا والعراق.