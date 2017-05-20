أبدى رئيس وفد النظام إلى المحادثات السورية في جنيف، بشّار الجعفري، يوم الجمعة استعداد الوفد الذهاب الى المفاوضات بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال الجعفري، في تصريح لوكالة (سبوتنيك), "أبلغنا المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بأننا سنكون جاهزين للعودة للمباحثات بعد رمضان".

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وكان دي ميستورا اعلن امس ان الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا ستعقد في شهر حزيران المقبل.

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 في 16 الجاري واستمرت لمدة 4 ايام, حيث شهدت اطلاق الية تشاورية بشان القضايا الدستورية والقانونية.

وكانت الجولة 5 من المفاوضات انتهت فى ال31 من اذار الماضي وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.