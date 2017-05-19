البنتاغون: أمريكا وروسيا يواصلان الاتصالات بشأن سوريا بعد ضربة التحالف الاخبار السياسية شارك



قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الجمعة, إن "العسكريين الأميركيين والروس لم يقطعوا الاتصالات بشأن سوريا بعد ضربة التحالف الدولي للجيش النظامي في محيط قاعدة التنف"..







وقال المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الجمعة لوكالة "سبوتنيك، إنه "لا يوجد أي معلومات لدى سلطات البلاد تشير إلى سقوط قتلى من المدنيين نتيجة لقصف قوات التحالف لقوات موالية للحكومة السورية بالقرب من قاعدة التنف، يوم أمس الخميس"، مؤكدة "عدم انقطاع الاتصالات بين العسكريين الأميركيين والروس بشأن سوريا بعد هذه الغارة".



واضاف المتحدث "ليس لدينا ما يشير الى وقوع ضحايا بين المدنيين".



وحول تأثير الضربة على الاتصالات عبر القنوات العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا، قال المتحدث انه "لم يكن هناك أي انقطاع، الاتصالات لا تزال مستمرة".



وكان رئيس وفد النظام إلى محادثات جنيف، بشار الجعفري، أكد ، في وقت سابق اليوم، أن الضربة الأمريكية على قافلة في سوريا، يمثل "إرهابا حكوميا".



أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الضربة التي شنتها القوات الأمريكية الخميس على الجيش النظامي منافية للقانون الدولي وتهدف لدعم "النصرة" في تكثيف القتال ضد النظام السوري.



واعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في بيان لها، أن ما يسمى بالتحالف الدولي، أقدم في الساعة 16.30 بتوقيت دمشق، يوم أمس الخميس، بالاعتداء على إحدى النقاط العسكرية السورية على طريق التنف في البادية السورية، أوقع عددا من القتلى والجرحى بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية.



سيريانيوز

2017-05-19 19:55:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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