قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) نصر الحريري، الجمعة, أن تركيز الوفد الأساسي كان حول الانتقال السياسي واستكمال اللقاءات التقنية حول العملية الدستورية.









وأضاف نصر الحريري، في مؤتمر صحفي بجنيف إن "النظام ليس لديها أي جدية في الوصول إلى حل سياسي", لافتا الى أن "الهيئة قدمت مذكرة للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن الخطر الإيراني في سوريا، وأن إيران لديها عشرات الآلاف من المرتزقة في سوريا".



ولفت الحريري الى "ضرورة خروج الإيرانيين من سوريا للبدء في حل سياسي للأزمة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الوصول إلى حل سياسي ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام طالما بقيت إيران في سوريا".



وتابع الحريري أنهم قدموا مذكرة بشأن "عمليات التغيير الديموغرافي" التي تقوم بها السلطات في سوريا.

وانطلقت ممفاوضات جنيف 6 في 16 الجاري واستمرت لمدة 3 ايام, حيث شهدت اطلاق الية تشاورية بشان القضايا الدستورية والقانونية.



وكانت الجولة 5 من المفاوضات انتهت فى ال31 من اذار الماضي وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.







يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز