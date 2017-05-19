ثأر النمسوي دومينيك تييم المصنف سابعاً في البطولة من الإسباني رافايل نادال الرابع في المنافسات وأخرجه من الدور ربع النهائي لدورة روما، خامس دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه عليه 6-4 و6-3 .

وأنهى تييم (23 عاماً) سلسلة من 17 فوزاً لنادال (30 عامًا) على الملاعب الترابية هذا الموسم، وثأر بالتالي لخسارته أمامه في نهائي دورتي برشلونة ومدريد الإسبانيتين، وحرم منافسه المايوركي لقبًا ثامناً في الدورة وتعزيز رقمه القياسي فيها.



وهو الفوز الثاني لتييم على نادال في 6 مباريات جمعت بينهما.



وقدم تييم مباراة كبيرة وقهر منافسه بقوة ضرباته التي لم يجد لها الإسباني حلاً. وضرب النمسوي بقوة في المجموعة الأولى وكسر إرسال نادال في الشوطين الأول والخامس وتقدم 4-1 ثم 5-1.



ونجح نادال في كسر إرسال تييم للمرّة الأولى في المباراة في الشوط الثامن ليقلص الفارق إلى 3-5 ثم 4-5 لكن الكلمة الأخيرة كانت لتييم الذي كسب الشوط العاشر وأنهى المجموعة في صالحه 6-4.



واستعاد نادال توازنه نسبياً في المجموعة الثانية لكن تييم كان يقظًا وفرض التعادل حتى الشوط السادس 3-3 قبل أن يكسر إرسال الإسباني للمرة الثالثة في المباراة ويتقدم 4-3.



وأهدر نادال 3 فرص لرد التحية لتييم في الشوط الثامن حيث تألق الأخير في إنقاذ الموقف ليتقدم 5-3. وسنحت فرصتان لنادال لحسم الشوط التاسع في صالحه وتقليص الفارق إلى 4-5، لكن تييم أنقذ الموقف مرة أخرى وكسب 4 نقاط متتالية منهياً الشوط في صالحه وبالتالي المجموعة الثانية 3-6 والمباراة.



ويلتقي تييم في نصف النهائي مع الفائز من لقاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني ووصيف بطل العام الماضي و الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو .



وكان دجوكوفيتش خسر نسخة 2016 أمام البريطاني أندي موراي الذي فقد لقبه في الدور الثالث الثلاثاء الماضي.



كذلك تأهل العملاق الأميركي جون إيسنر (2,08 م) للدور نصف النهائي، بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش المصنف سادساً 7-6 (7-3) و2-6 و7-6 (7-2).



ويلتقي إيسنر غير المصنف في هذه الدورة والـ24 عالمياً، في نصف النهائي الألماني ميشا زفيريف السابع عشر عالمياً والسادس عشر في الدورة (20 عامًا) والفائز على الكندي ميلوش راونيتش الخامس في البطولة 7-6 (7-4) و6-1.