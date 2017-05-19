قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, يوم الجمعة, أن "الرئيس دونالد ترامب أعطى أوامر لقوات التحالف الدولي المناهض "داعش" بتكثيف العمليات ضد مسلحي هذا التنظيم". فيما اشار الى دعم بلاده لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في جهودها الرامية إلى استعادة مدينة الرقة من قبضة "داعش".









وقال ماتيس, خلال مؤتمر صحفي عقد في البنتاغون، أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في مواجهة "داعش" تقتضي "تصفية مسلحيه وليس طردهم من المدن والبلدات", مشيرا إلى ضرورة محاربة "داعش" في جميع معاقله

واكد وزير الخارجية الامريكي "دعم واشنطن لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في جهودها الرامية إلى استعادة مدينة الرقة من قبضة "داعش".



وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, حيث أشادت وحدات "حماية الشعب" الكردية بالقرار, معتبرة أنه سيحقق "نتائج سريعة وفعالة" فيما يخص "محاربة الإرهاب", كما رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرار ، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.



ولفت الى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الكامل للقوات العراقية في مواجهة الإرهابيين", موضحا أن الولايات المتحدة تجهد لمحاصرة عناصر "داعش" في العراق وسوريا لمنع تنقلهم إلى دول أخرى".



وتاتي تصريحات وزير الدفاع الامريكي بعد يوم على تعليقه على قصف قوات التحالف ضد داعش قافلة موالية للنظام السوري بالقرب من التنف حيث اشار الى إن بلاده لا توسع دورها في الحرب السورية لكنها ستدافع عن قواتها عند الضرورة.



يشار الى ان التحالف الدولي ضد داعش بدأ في 2014 غاراته على مواقع لداعش في عدة مناطق في سورية.



سيريانيوز