دعا نائب المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق يوم الجمعة الى منع تصعيد النزاع في سورية وضبط النفس, وذلك في أول تعليق لها على استهداف التحالف الدولي ضد داعش لقافلة عسكرية موالية للجيش النظامي.











وقال حق، في تصريحات صحفية "إننا على علم بالتقارير الإعلامية حول شن التحالف الدولي ضد داعش ضربة على قافلة تابعة للجيش السوري ووحدات موالية للحكومة جنوب سوريا، لكننا لا نستطيع تأكيد هذه التقارير بصورة مستقلة".



وتابع حق إنه من بالغ الأهمية منع وقوع تصعيد للنزاع ولهذا السبب ندعو إلى إبداء ضبط النفس لتجنب كل أعمال قد تزيد من معاناة الشعب السوري", مشيرا الى أن "الموقف المبدئي للأمم المتحدة يكمن في ضرورة ألا يجري حل الأزمة السورية من خلال سبل عسكرية".







واعرب المتحدث الاممي عن "أمل قيادة المنظمة العالمية في أن تتصرف كل من الحكومة والمعارضة بشكل بناء في إطار مفاوضات جنيف.



وكانت القيادة العامة للجيش النظامي قالت أن التحالف الدولي قام في الساعة 16.30، يوم أمس الخميس، بتوجيه ضربة إلى إحدى النقاط التابعة للجيش على طريق التنف في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية.



وكان التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن رسميا أن طيرانه شن أمس الخميس ضربة على قوة عسكرية متحالفة مع الجيش السوري في محيط قاعدة التنف جنوب سوريا.



سيريانيوز