قدمت إحدى الشركات الإيطالية، تصميماً لهاتف "نوكيا 3310"، بهيكل تيتانيوم يحاكي صلابة "السيف الدمشقي".

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن العلامة التجارية الإيطالية "Caviar"، التي صممت النسخة الجديدة من الهاتف، أكدت أن التنصت عليه مستحيل، ما يجعله مناسباً لكبار المسؤولين في الدولة.

وتنتج Caviar الهواتف الذكية الفاخرة المصنوعة من المعادن الثمينة، قدمت تصميماً جديداً لهاتف نوكيا 3310 من معدن التيتانيوم الصلب والخفيف والذي يتحمل درجات حرارة عالية.



وكشفت الشركة الإيطالية عن 3 نماذج، أحدها مزخرف بنمط "السيف الدمشقي"، ويحمل النموذجان الآخران شعار الإمبراطورية الروسية، وصفيحة تحوي الخطوط الأولى للنشيد الوطني الروسي، مصنوعة من الذهب أو الذهب الأبيض.

وتتراوح أسعار هذه النماذج الفاخرة، من 2100 إلى 2590 دولارا، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات خلال أسابيع.

وقررت "نوكيا" اعادة إحياء هاتفها 3310، في شباط الماضي بعد 17 عاما من أول ظهور للجهاز المصنف كأقوى هاتف في العالم، حيث كشفت النقاب عن نوكيا 3310 بنسخته الجديدة، في مؤتمر عقد بمدينة برشلونة الإسبانية.