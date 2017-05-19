كشف تسريب جديد عن أبعاد شاشة "غالاكسي نوت 8"، مشيراً إلى أنها ستأتي بقياس 6.3 إنش، أي أكبر من شاشة "غالاكس اس 8 بلس" مع المحافظة على نفس نسبة الأبعاد.

وبحسب theandroidsoul، فإن الهاتف قادم بكاميرتين خلفيتين بدلًا من واحدة، إحدها مخصصة لتقديم تكبير بصري إضافي بينما تعمل الأخرى على التقاط الصور.

ومن المتوقع أن تعمل الكاميرتين سوية على التقاط الصور ليتم الحصول أخيراً على صورة واحدة بعد دمج عمل الكاميرتين سوية.

ولا توجد أي تفاصيل إضافية قدمتها التسريبات الجديدة، حول عتاد الهاتف أو مواصفات وميزات أخرى قد يتمتع بها الهاتف "نوت 8".