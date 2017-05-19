قال باحثون في شركة "كاسبرسكي"، إنهم يملكون أدلة تؤكد علاقة كوريا الشمالية ببرمجية انتزاع الفدية WannaCry التي سببة خسائر كبيرة جداً ولازالت مستمرة في الانتشار حتى اليوم.

وبحسب securelist، فإن الشيفرة البرمجية التي تم الحصول عليها من WannaCry تم تجميعها من قبل مجموعة Lazarus المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية، وتم إنشاء النسخة الأولى من WannaCry في شباط الماضي.

وتشير العينات التي حصلت عليها "كاسبرسكي" من الشيفرة البرمجية أنها تحوي تشابه مع شيفرة برمجية استخدمتها Lazarus لإنشاء باب خلفي في الأنظمة.

وتدعو "كاسبرسكي" الباحثين الأمنيين حول العالم بمتابعة الموضوع أكثر لمعرفة إن كان هناك دولة وراء برمجية انتزاع الفدية WannaCry أم مجرد شخص عادي استخدم شيفرات وأدوات وكالة الأمن القومي الأمريكي التي نشرتها ويكيليكس حتى يقلق العالم لأيام ويعطل أكثر من 200 ألف كمبيوتر في 99 بلد.