بدأت هجمة خبيثة جديدة، تستهدف مستخدمي "واتس اب"، عبر تزوير رابط موقع التطبيق الرسمي لإجبار المستخدم على تثبيت برمجية خبيثة.

وبحسب reddit فإن الهجمة تبدأ عند زيارة رابط مزور لموقع "واتس اب" بعنوانшһатѕарр وهو عبارة عن رابط مزور بحروف مختلفة قد لا تكون واضحة بالنسبة للمستخدم غن لم يدقق بها، وبعد دخول الضحية يتم تحويله إلى رابط مزيف.

وبعد زيارة الضحية للموقع المزيف، تظهر له رسالة بأنه يمكنه الحصول على تطبيق "واتس آب" بألوان جديدة بشرط مشاركة هذا الرابط مع أحد الأصدقاء لتأكيد الهوّية.

وعند مشاركة الرابط يستلم الضحية الأخرى الرابط الذي يخبره أن هذه النسخة متوفّرة فقط على الويب عبر موقع WhatsApp.com. وبعد الضغط على الرابط يظهر في شريط العنوان шһатѕарр .

ويتم تحويل الضحايا إلى متجر غ"وغل كروم" لتثبيت إضافة باسم BlackWhats، تحوي برمجيات خبيثة، ولا يمكن تفادي هذه الهجمة إلا بالتأكد من أحرف الرابط الخاص بـموقع "واتس اب" على الويب.

وحصلت هذه الإضافة على أكثر من 27 ألف تبليغ، لكنها مثبتة أيضاً من قبل 16 ألف مستخدم حتى الآن، وحاصلة على تقييم أربع نجوم.