تسريبات تكشف عن مجموعة هواتف "موتورولا" القادمة هذا العام علوم وتكنولوجيا

كشفت تسريبات جديدة، عن تشكيلة الهواتف التي تنوي "موتورولا" طرحها خلال عام 2017 وهي من سلسلة Z، X، G، E، C.

وبحسب حساب التسريبات الشهير على "تويتر" @evleaks، فإن هواتف سلسلة Z قادمة بقدرات غير محدودة وهي z play وكذلك z force، حيث يأتي هاتف z play بشاشة 5.5 بوصة بدقة full HD، وهاتف z force سيدعم وحدات Moto Mods وتقنيات gigabit LTE وShatterShield. وبخصوص هواتف سلسلة X فتضم هاتف Moto X بشاشة 5.2 بوصة بدقة full HD بدعم 3D glass وتطبيق SmartCam وهي أيضاً قادة بأداء غير محدود، أما سلسلة g فستضمgS وهاتف gS+ وسيأتي الهاتف الأول بشاشة 5.2 بوصة بدقة full HD بتصميم معدني والآخر سيأتي بهاتف 5.5 بوصة بدقة full HD بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة. أما بخصوص سلسلة e فسيتم إطلاق هاتف Moto e وكذلك Moto e plus، بدقة شاشةHD، بينما يأتي هاتف Moto e بتصميم رياضي وشاشة بمقياس 55 بوصة ومستشعر للتعرف على بصمات الإصبع وكذلك بطارية بسعة 5,000mAh والهاتف الثاني Moto e plus قادم بشاشة 5.55 بوصة. وسيتم اطلاق هاتفين ضمن سلسلة c وهما Moto c و Moto c plus وكلاهما سيأتي بمقياس شاشة 5 بوصة بفارق أن هاتف Moto c سيأتي بشاشة دقة 480p والهاتف الثاني بدقة 720p وبطارية بسعة 4,000mAh.

