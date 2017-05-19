كشفت تسريبات جديدة، عن تشكيلة الهواتف التي تنوي "موتورولا" طرحها خلال عام 2017 وهي من سلسلة Z، X، G، E، C.

وبحسب حساب التسريبات الشهير على "تويتر" @evleaks، فإن هواتف سلسلة Z قادمة بقدرات غير محدودة وهي z play وكذلك z force، حيث يأتي هاتف z play بشاشة 5.5 بوصة بدقة full HD، وهاتف z force سيدعم وحدات Moto Mods وتقنيات gigabit LTE وShatterShield.

وبخصوص هواتف سلسلة X فتضم هاتف Moto X بشاشة 5.2 بوصة بدقة full HD بدعم 3D glass وتطبيق SmartCam وهي أيضاً قادة بأداء غير محدود، أما سلسلة g فستضمgS وهاتف gS+ وسيأتي الهاتف الأول بشاشة 5.2 بوصة بدقة full HD بتصميم معدني والآخر سيأتي بهاتف 5.5 بوصة بدقة full HD بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة.

أما بخصوص سلسلة e فسيتم إطلاق هاتف Moto e وكذلك Moto e plus، بدقة شاشةHD، بينما يأتي هاتف Moto e بتصميم رياضي وشاشة بمقياس 55 بوصة ومستشعر للتعرف على بصمات الإصبع وكذلك بطارية بسعة 5,000mAh والهاتف الثاني Moto e plus قادم بشاشة 5.55 بوصة.

وسيتم اطلاق هاتفين ضمن سلسلة c وهما Moto c و Moto c plus وكلاهما سيأتي بمقياس شاشة 5 بوصة بفارق أن هاتف Moto c سيأتي بشاشة دقة 480p والهاتف الثاني بدقة 720p وبطارية بسعة 4,000mAh.