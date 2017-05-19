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تسريبات تكشف عن مجموعة هواتف "موتورولا" القادمة هذا العام
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علوم وتكنولوجيا
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كشفت
تسريبات جديدة، عن تشكيلة الهواتف التي تنوي "موتورولا" طرحها خلال عام 2017 وهي من
سلسلة Z، X، G، E، C.
وبحسب حساب التسريبات الشهير على "تويتر" @evleaks، فإن هواتف سلسلة Z قادمة
بقدرات غير محدودة وهي z play وكذلك z force، حيث يأتي هاتف z play بشاشة 5.5
بوصة بدقة full HD، وهاتف z force سيدعم وحدات Moto Mods وتقنيات gigabit LTE وShatterShield.
وبخصوص هواتف سلسلة X فتضم هاتف Moto X بشاشة 5.2 بوصة بدقة full HD بدعم 3D
glass وتطبيق SmartCam وهي أيضاً قادة بأداء غير محدود، أما سلسلة g فستضمgS وهاتف gS+
وسيأتي الهاتف الأول بشاشة 5.2 بوصة بدقة full HD بتصميم معدني والآخر سيأتي
بهاتف 5.5 بوصة بدقة full HD بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة.
أما بخصوص سلسلة e فسيتم إطلاق هاتف Moto e وكذلك Moto e plus، بدقة شاشةHD،
بينما يأتي هاتف Moto e بتصميم رياضي وشاشة بمقياس 55 بوصة ومستشعر للتعرف على
بصمات الإصبع وكذلك بطارية بسعة 5,000mAh والهاتف الثاني Moto e plus قادم
بشاشة 5.55 بوصة.
وسيتم اطلاق هاتفين ضمن سلسلة c وهما Moto c و Moto c plus وكلاهما سيأتي
بمقياس شاشة 5 بوصة بفارق أن هاتف Moto c سيأتي بشاشة دقة 480p والهاتف الثاني
بدقة 720p وبطارية بسعة 4,000mAh.
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2017-05-19 15:45:00
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