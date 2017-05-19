شهدت السوق السورية، يوم الخميس، إطلاق ثلاث سيارات اتوماتيك جديدة، من صناعة مجموعة إيران خودرو الايرانية الشريك لـ "سيامكو".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية الشريك في شركة "سيامكو" زياد قطيني قوله،

إن إطلاق هذه السيارات يهدف الى استكشاف مدى قبول السوق السورية والمواطنين لهذه السيارات، مبينا انه في حال وجود طلب عليها سيتم انتاجها في شركة "سيامكو" مع العمل على ادخال مكونات سورية فيها.

وأشار قطيني إلى أن مواصفات السيارة ممتازة من حيث المتانة والقوة والسلامة على الطرقات وسلامة الركاب، منوها إلى أنالشركة تدرس امكانية تقسيط السيارات عبر ضمانات مختلفة.

وذكرت الوكالة أن السيارات الجديدة هي بيجو 207 اي سعة 1600 سي سي وسعرها النهائي مسجلة ومدفوعة الرسوم 7,830 ملايين ليرة، وسيارة الجيب هايما اس 7 سعة 2000 سي سي بسعر نهائي 11,925 مليون ليرة وسيارة اتش 30 كروس سعة 1587 سي سي بسعر نهائي 7,555 ملايين ليرة، اضافة الى السيارتين بعلبتي سرعة يدوية اللتين أنتجتهما شركة "سيامكو شهبا" بسعر 6,445 ملايين ليرة وشمرا بسعر 5,780 ملايين ليرة.

وكانت وزارة الصناعة، اطلقت مطلع شهر أيار الحالي، سيارة "شهبا" الجديدة المنتجة في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات "سيامكو"، وذلك بعدما اطلقت شركة "خلوف" التجارية في شهر شباط الماضي سيارتين سوريتين في السوق المحلية.

يذكر أن مصنع "سيامكو" هو أكبر فرع لشركة "ايكو" خارج إيران، وهو أول مصنع لصناعة السيارات في سوريا ويقع في منطقة "عدرا" الصناعية وتم تشغيله في عام 2005 وبطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف سيارة سنوياً.