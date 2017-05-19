تنخفض درجات الحرارة، يوم الجمعة، لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل، حيث من المتوقع هطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، تتحول إلى غزيرة يوم غد مع استمرار الحرارة بالانخفاض.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية، إنه يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد .

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت، متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر، ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا.

ولفتت الأرصاد الى ان درجات الحرارة توالي انخفاضها بشكل ملموس لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، حيث من المتوقع أن تسجل 25/13 درجة في دمشق، و24/13 درجة في درعا، و22/13 درجة في حمص، و31/21 درجة في الحسكة، و22/13 درجة في اللاذقية، و21/13 درجة في ادلب، و30/20 درجة في دير الزور.

سيريانيوز