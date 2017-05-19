قال رئيس وفد النظام إلى جنيف بشار الجعفري، يوم الجمعة، إن اجتماع الخبراء الدستوريين هو مسالة فنية بحتة لإيجاد نقاط مشتركة، وهو اجتماع جزئي ضمن اجتماع الوفد ككل.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقب جلسة محادثات أخيرة بجنيف، "انهينا للتو اخر جلسة مع دي ميستورا.. وانتهت بذلك الاجتماعات الرسمية لنا في هذه الجولة".

وكان وفد النظام عقد جلسة محادثات مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في وقت سابق من يوم الجمعة، في اطار جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية غير المباشرة بجنيف.

وأكد الجعفري أن اجتماع الخبراء هو مسالة فنية بحتة لإيجاد نقاط مشتركة وهو اجتماع جزئي ضمن اجتماع الوفد ككل.

وكان الجعفري صرح يوم الخميس تم الاتفاق خلال لقائه مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا على بدء لقاءات تقنية مع الأمم المتحدة حول المسائل الدستورية.

واقترح دي ميستورا، على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

وأضاف الجعفري "تطرقنا في جلسة اليوم إلى العدوان الأمريكي.. وفي كل اجتماع نذكر الحاضرين ان هناك ارهاب حكومات يمارس في بلادنا".

وكان مصدر عسكري، قال في وقت سابق من يوم الجمعة، التحالف الدولي قام باعتداء سافر على إحدى نقاط الجيش النظامي على طريق التنف، ما ادى لسقوط قتلى وخسائر مادية.

وتابع الجعفري.. اتفاق استانا حول مناطق تخفيف التوتر يتعلق بمناطق محددة وليس على كل الجغرافيا السورية واليات تنفيذ الاتفاق لم توضع بعد.

وكانت الدول الضامنة للهدنة والراعية لاجتماعات استانا، اتفقت على إقامة مناطق "لخفض التوتر" في سوريا، وتم بدء تنفيذ الاتفاق منذ 6 أيار الجاري.

ولفت رئيس وفد النظام في جنيف إلى انه قبل كل اجتماع في استانا وجنيف ومجلس الأمن كانوا "يفبركون مجازر بحق المدنيين ويتهمون الحكومة السورية بها لزيادة الضغط عليها."

وكانت الخارجية الأمريكية وجهت اتهامات للنظام السوري عشية انطلاق الجولة السادسة من جنيف، بارتكاب "محرقة" في سجن صيدنايا، إضافة لجملة اتهامات فندتها واشنطن مؤخراً.

ومن المفترض أن تستمر المفاوضات حتى 20 أيار, إذ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.

يشار الى ان مسار مباحثات جنيف, لم يحقق أي تقدم, رغم انعقاد جولات تفاوضية عديدة خلاله، كان آخرها في 31 آذار الماضي.

وانتهت اخر جولة من المفاوضات فى ال31 من اذار الماضي وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.

وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.

سيريانيوز