قال محافظ حمص طلال برازي، إن عملية إخلاء الدفعة الأخيرة من مسلحي حي الوعر، ستسمر يومي الجمعة والسبت، تمهيداً لدخول قوات حفظ الأمن وورشات الصيانة لتأهيل الحي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن برازي قوله مساء الخميس، ان عملية إخلاء الدفعة الأخيرة من المسلحين في حي الوعر مستمرة وهي في أيامها الأخيرة، ومن المتوقع خروج 300 شخص بينهم نحو 70 مسلحا إلى الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي".

وبدأت مساء الخميس عملية إخراج الدفعة الأخيرة من مسلحي حي الوعر وبعض عوائلهم، في اطار اتفاق مصالحة بين النظام وفصائل معارضة مسلحة، تقضي بإخراج من يرغب من الحي وتسوية أوضاع من يريد البقاء.

وتابع المحافظ، أن عملية الإخلاء ستستمر يومي الجمعة والسبت، حيث من المتوقع خروج نحو 600 مسلح بعدد إجمالي مع عائلاتهم يصل إلى 2500 شخص عبر قافلتين إلى جرابلس وإدلب.

ولفت برازي إلى أن يوم السبت القادم هو الموعد النهائي لتنفيذ اتفاق الوعر، حيث "ستدخل وحدات قوى الأمن الداخلي يوم الأحد لحفظ الأمن داخل الحي وبالتوازي تدخل ورشات الصيانة للمباشرة بعملية التأهيل والإصلاح داخل الحي علما انها بدأت منذ أيام بعملية تأهيل الطرق المؤدية إلى الحي".

وخرج من حي الوعر في الدفعة العاشرة، 2613 شخصا من بينهم أكثر من 460 مسلحا، باتجاه إدلب وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري والشرطة العسكرية الروسية وقوى الأمن الداخلي.

يشار إلى انه تم التوصل في 13 من شهر اذار الماضي لاتفاق مصالحة بين النظامي ومسلحي المعارضة في الوعر, حيث يمتد الاتفاق لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايته خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

سيريانيوز