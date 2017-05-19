وصل وفد النظام في جنيف برئاسة بشار الجعفري، إلى مقر الأمم المتحدة لعقد جلسة محادثات جديدة مع المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا، في إطار جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن جلسة محادثات جديدة ستعقد الساعة 11 يوم الجمعة، بين وفد النظام والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وكان وفد النظام برئاسة الجعفري التقى دي ميستورا يوم الخميس للمرة الرابعة، ضمن جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية غير المباشرة في جنيف.

ومن المفترض أن تستمر المفاوضات حتى 20 أيار, إذ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.

يشار الى ان مسار مباحثات جنيف, لم يحقق أي تقدم, رغم انعقاد جولات تفاوضية عديدة خلاله، كان آخرها في 31 آذار الماضي.

وانتهت اخر جولة من المفاوضات في ال31 من اذار الماضي وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الإرهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.

سيريانيوز