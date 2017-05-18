بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، يوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون قضايا محاربة الإرهاب والتعاون بين البلدين.

وقال الكرملين في بيان ، إن "بوتين هنأ ماكرون على توليه رسمياً مهامه وعلى تشكيل حكومة جديدة".

واضاف البيان إن الرئيسين اتفقا على "العمل معاً بشأن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك محاربة الإرهاب".

يشار إلى أنه الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيسين منذ تولي ماكرون سدة الحكم في فرنسا، وجاء بعد ان كانت موسكو متهمة بالوقوف وراء هجمات معلوماتية تعرض لها ماكرون في حملته الانتخابية، وتأييد منافسته المتطرفة مارين لوبان.

وتشهد العلاقات الروسية الفرنسية نوعاً من التوتر بسبب دور باريس الفعال في العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو إثر الأزمة الأوكرانية، فضلا عن مواجهات سابقة بين البلدين بسبب تباين دعمهما لأطراف النزاع في سوريا.

سيريانيوز