قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، يوم الخميس، إن بلاده لا توسع دورها في الحرب السورية لكنها ستدافع عن قواتها عند الضرورة، وذلك تعقيباً على قصف طائرات التحالف لقافلة موالية للنظام السوري.









ونقلت وكالة (رويترز) عن ماتيس قوله، "لا. نحن لا نوسع دورنا في الحرب الأهلية السورية. لكننا سندافع عن قواتنا. وهذا جزء من تحالف يضم أيضا قوات غير أمريكية.. ومن ثم سندافع عن أنفسنا إذا اتخذ أحد خطوات عدائية ضدنا



وكان مسؤول في الجيش الأمريكي، لم يكشف اسمه، أكد أن طائرات تابعة للتحالف الدولي قصفت قافلة تابعة لقوات موالية للجيش النظامي، متجهة لقاعدة "التنف" قرب الحدود مع الأردن حيث تتواجد قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.



وتقود واشنطن تحالفاً دوليا ضد "داعش" يضم اكثر من 60 دولة، تستهدف مواقع التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.



سيريانيوز



