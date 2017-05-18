في اليوم الثاني لـ جنيف6.. نصر الحريري: بحثنا مع دي ميستورا موضوع الانتقال السياسي الاخبار المحلية شارك

أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض)، نصر الحريري، الخميس أنه بحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا موضوع الانتقال السياسي في البلاد.











وأجرى الخبراء من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم ، لقاء مع الخبراء التابعين للهيئة العليا للمفاوضات بحثوا فيه مسائل خاصة بالدستور السوري الجديد.



وأعلن الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في وقت سابق اليوم، بدء مشاورات الخبراء لبحث الدستور السوري وأولها مع وفد النظام السوري.



كما اعلن رئيس وفد النظام الى مفاوضات جنيف بشار الجعفري, في وقت سابق اليوم, ان موضوع الدستور "حق حصري" للشعب السوري و"لا نقبل التدخل فيه", مشيرا الى انه تم الاتفاق خلال لقائه مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا على بدء لقاءات تقنية مع الأمم المتحدة حول المسائل الدستورية



وعقد وفد النظام, برئاسة الجعفري, في وقت سابق اليوم, جلسة محادثات رابعة جديدة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة السادسة من الحوار السوري السوري.



و اقتراح دي ميستورا، على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، الاربعاء إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..



ومن المفترض أن تستمر المفاوضات حتى 20 أيار, إذ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.



يشار الى ان مسار مباحثات جنيف, لم يحقق أي تقدم, رغم انعقاد جولات تفاوضية عديدة خلاله، كان آخرها في 31 آذار الماضي.



وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز

2017-05-18 20:48:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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