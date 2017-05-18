أكدت واشنطن، يوم الخميس، إن طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استهدفت قافلة موالية للنظام السوري كانت متجهة للحدود الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، لم تكشف اسمه، "قافلة كانت على الطريق لم تستجب للتحذيرات من عدم الاقتراب من قوات التحالف في التنف، في النهاية وجهت ضربة الى طليعتها".

ومن جانبها نقلت وكالة (عمون) الإخبارية عن مصدر حكومي أردني، لم تسمه قوله ان الأردن لم يكن طرفاً في الضربة الأمريكية، مشيراً إلى أن القافلة كانت مؤلفة من 4 دبابات، و12 شاحنة بعضها محملة بمضادات طيران.

وتوجد في منطقة التنف الحدودية مع الأردن والعراق القاعدة البريطانية العسكرية الوحيدة داخل سوريا، حيث تتواجد قوات أمريكية تعمل على تدريب مقاتلي المعارضة السورية، اذ يجرى توسيع هذه القاعدة لتصبح نقطة انطلاق للعمليات الرامية إلى طرد المتشددين من محافظة دير الزور شرق سوريا.

يشار إلى أن مصادر المعارضة قالت مؤخراً إن الجيش النظامي مدعوماً من إيران أرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة صحراوية قرب حدود سوريا مع العراق والأردن، ما يجعلهم في خطر الاقتراف من قاعدة "التنف".

سيريانيوز