أعلن الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، يوم الخميس، بدء مشاورات الخبراء لبحث الدستور السوري وأولها مع وفد النظام السوري.

وجاء في بيان لمكتب المبعوث الخاص, نشرته وسائل اعلام, ان "دي ميستورا أبلغ في وقت سابق من هذا الأسبوع الأطراف, بأنه يعتزم تأسيس آلية لمعالجة المسائل الدستورية والقانونية في المحادثات فيما بين السوريين, وبعد أن أخذ المبعوث الخاص في الاعتبار الملاحظات وتجاوز المناقشات الأولية التي أثارتها ورقة داخلية للأمم المتحدة، يسعده أن يعلن بدء عملية اجتماعات الخبراء بين الوفد الحكومي ومكتب المبعوث الخاص بشأن المسائل والأفكار المتعلقة بالدستور".

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واقترح دي ميستورا، امس على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

ويترأس دي ميستورا الآلية التشاورية مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل الآلية مشاورات منفصلة يجريها مكتب المبعوث الخاص مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات السورية في جنيف".

لكن قناة (روسيا اليوم) كشفت, يوم الاربعاء, نقلا عن وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة, عن حدوث تعديل على مقترح الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا بشأن صياغة دستور سوري جديد.

وطالب وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كافة السلطات التنفيذية, وذلك رداَ على مقترح الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا بتشكيل الآلية حول المسائل الدستورية.

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 الثلاثاء والتي من المقرر ان تستمر حتى 20 أيار, في حين أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.