سقط عشرات الضحايا يوم الخميس، جراء هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على قرية عقارب الصافية شرق مدينة سلمية بريف حماة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن تنظيم "داعش" شن هجوماً على قرية عقارب الصافية فجر اليوم واقتحم عددا من المنازل المنتشرة على الأطراف الجنوبية للقرية، ما اسفر عن مقتل 20 شخصاً, قبل تدخل الجيش ومنع التنظيم من الدخول إلى وسط القرية".

بدوره, قال مصدر طبي في مديرية صحة حماة أنه "وصلت إلى المشفى جثامين 20 شخصاً بين نساء واطفال تم نقلهم من قرية عقارب الصافية" مبينا أن "أغلبية الجثث مقطعة الرؤوس والاطراف حيث قام التنظيم بالتنكيل بجثثهم".

وخاص الجيش, بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية ,فجر اليوم, اشتباكات مع مجموعات من "داعش" تسللت من الجهة الجنوبية لقرية عقارب الصافية، واوقعت الكثير من القتلى في صفوفهم, بحسب سانا.

من جهته, اعلن مدير المشفى الوطني في السلمية, بحسب صحيفة (الوطن) المحلية, عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم "داعش" على قرية عقارب بريف السلمية إلى "46 قتيلا وأكثر من مئة جريح"

وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط ضحايا جراء سقوط قذائف مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على مدينة سلمية بريف حماه.

وشهدت عدة مناطق , في الفترة الاخيرة, سلسلة هجمات وتفجيرات, تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).