تلقى الرئيس بشار الاسد, يوم رسالة شفهية, من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, نقلها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

وتضمنت الرسالة الشفهية, بحسب وكالة الانباء (سانا), "التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين سوريا والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية وخصوصا ما يتعلق بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم “داعش” على الحدود المشتركة بين البلدين".

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من جهته, أكد الأسد أن أي "إنجاز يحققه الجيشان السوري والعراقي على صعيد محاربة الإرهاب يشكل خطوة مهمة على طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى كلا البلدين, فالعدو مشترك والمعركة واحدة ضد المخططات الهادفة إلى إضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الأدوات المتمثلة بالتنظيمات الإرهابية".

وتمت خلال اللقاء مناقشة "الخطوات العملية والميدانية للتنسيق العسكري بين الجيشين على طرفي الحدود", كما جرى "بحث التعاون بين الجيشين السوري والعراقي في مكافحة الارهاب بشكل مشترك بين البلدين".

ويعد اللقاء هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر, حيث استقبل الاسد مطلع شهر ايار مستشار الأمن الوطني العراقي , وتم بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وتخوض القوات العراقية معارك ضد "داعش"، وتسعى لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل معقل التنظيم ، في وقت يواصل الجيش السوري معاركه ضد التنظيم في عدة مناطق سورية, بالتعاون مع روسيا.