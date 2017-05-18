أعلنت الشركة السورية للاتصالات يوم الخميس، أن جودة خدمة الانترنت انخفضت نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه تم التواصل مع الشركة المسؤولة عن الصيانة لإصلاحه بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل, قال مصدر مطلع , في تصريح لـ"سبوتنيك"، لم تسمه, إن "العطل في الكابل خارج الأراضي السورية"، مشيراً إلى أنه "على الأغلب سيكون في الكابل البحري الذي يذهب باتجاه ساحل مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر".

ولفت المصدر إلى أن" 6 دارات دولية متوقفة حالياً عن الخدمة من أصل 12 دارة، ما يعني أن 60 غيغا خارج الخدمة في الوقت الحالي".

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات.

يذكر أن الشركة السورية للاتصالات رفعت نيسان الماضي، أسعار خدمة الانترنت "ايه دي اس ال".



