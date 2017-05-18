صيب شخصان , يوم الخميس، جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)على مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "3 قذائف صاروخية سقطت في مدينة سلمية، ما تسبب بإصابة شخصين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وكانت عدة قذائف سقطت في حرم محطة الزارة ومساكن العمال بريف حماه الجنوبي مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.