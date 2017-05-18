عقد وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, يوم الخميس, جلسة رابعة من المحادثات مع الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف .

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "وفد النظام عقد جلسة محادثات جديدة مع ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة السادسة من الحوار السوري السوري".

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وكان وفد النظام عقد, منذ بدء انطلاق المفاوضات يوم الثلاثاء الماضي, 3جلسات محادثات مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

ومن المفترض أن تستمر المفاوضات حتى 20 أيار, إذ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.

يشار الى ان مسار مباحثات جنيف, لم يحقق أي تقدم, رغم انعقاد جولات تفاوضية عديدة خلاله، كان آخرها في 31 آذار الماضي.

وانتهت اخر جولة من المفاوضات فى ال31 من اذار الماضى وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الأرهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.

وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.