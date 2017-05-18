اتخذت الأمم المتحدة قراراَ بطرد المراسلة والإعلامية في قناة "الإخبارية" السورية التابعة للنظام ربى الحجلي, من مقرها, على خلفية "الشتائم والكلمات المسيئة" التي وجهتها لوفد المعارضة في مفاوضات "جنيف6.

وقال عضو وفد "الهيئة العليا" في جنيف، أحمد رمضان، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، إن "الأمم المتحدة طردت ربى الحجلي مراسلة الإخبارية, بعد صراخها بألفاظ نابية عند دخول وفد المعارضة السورية مقر التفاوض".

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وتناقلت وسائل اعلام انباء عن طرد الامم المتحدة ربى الحجلي من مقرها , إثر شكوى رسمية تقدم بها وفد المعارضة، الذي اعتبر سلوك المراسلة "غير لائق ويتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي".

وجاءت الشكوى على خلفية "كلمات مسيئة وشتائم"، وجهتها الحجلي إلى أعضاء الوفد عند وصولهم إلى المقر الأممي بجنيف، من أجل لقاء المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

ووجهت الحجلي الشتائم والإهانات لوفد المعارضة, الثلاثاء الماضي، بعد دقائق من وصوله إلى مقر المفاوضات، ووصفتهم بـ"المجرمين" وأمطرتهم بألفاظ نابية.

ونقلت مركبة تابعة للأمن الخاص بالمقر الأممي في جنيف، الحجلي من المقر الأممي إلى الباب الرئيسي، بعد أن سحبت منها بطاقة التصريح الخاصة بتغطية المفاوضات السورية, بحسب ماتناقلته وسائل لاعلام.

من جهتها, قالت مصادر في الأمم المتحدة، لوكالة (الأناضول), ان "منظمة الأمم المتحدة ألغت اعتماد الصحفية والمذيعة في قناة "الإخبارية" السورية ربى الحجلي, وحظرت دخولها إلى مقراتها على خلفية الشتائم التي وجّهتها لوفد المعارضة السورية خلال المفاوضات بمدينة جنيف، يوم الثلاثاء الماضي".

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 الثلاثاء والتي من المقرر ان تستمر حتى 20 أيار, في حين أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.