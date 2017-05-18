بات ريال مدريد على بعد نقطة واحدة من لقبه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 2012 بعد فوزه الكبير على مضيفه سلتا فيغو 4-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين.

وحقق الفريق الملكي الأهم بالظفر بثلاث نقاط ثمينة جداً رفع بها رصيده إلى 90 نقطة، فاستعاد الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.



ويحتاج ريال إلى نقطة واحدة من مباراته الأحد في الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفاً على ملقا، في حين يستضيف برشلونة بطل الموسم الماضي ايبار.



ويتطلع ريال مدريد باشراف مدربه ونجمه السابق الفرنسي زين الدين زيدان إلى احراز ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1958، اذ يلتقي مع يوفنتوس الايطالي في الثالث من حزيران في نهائي البطولة القارية.



من جهته، خسر سلتا فيغو مباراته السادسة على التوالي في الدوري فتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.



وكان سلتا فيغو باشراف المدرب الأرجنتيني ادواردو بيريزو وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قبل أن يخرج أمام مانشستر يونايتد الانكليزي.



وسبق لسلتا فيغو أن أقصى ريال مدريد هذا الموسم من ربع نهائي مسابقة كأس اسبانيا بالفوز عليه ذهاباً في مدريد 2-1 قبل اجباره على التعادل ايابا في "بالايدوس" 2-2.