وجهت النيابة العامة الألمانية التهم بحق 4 مواطنين سوريين بالقتال الى جانب تنظيم "فتح الشام" (النصرة) سابقاَ في سوريا, والتسبب بقتل 38 شخصا في محافظة الرقة.

واشار تقرير نشره المدعي العام للدولة, بحسب وسائل اعلام, الى ان " المتهمين( تتراوح أعمارهم بين 24 و 35 عاما) قاتلوا ضد الجيش الحكومي السوري".

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واتهمت النيابة الألمانية السوريين بقتل 38 شخصا في محافظة الرقة , وحيازة سلاح غير مرخص.

ولم توضح النيابة كيفية مقتل هؤلاء الاشخاص في الرقة.

ويقبع 3 من المتهمين في سجن التحقيق منذ العام الماضي, فيما قبض على الرابع في آخر اذار 2017.

ولم تحدد السلطات الألمانية بعد كيف ومتى دخل السوريين الاربعة إلى ألمانيا.

والقت الشرطة الألمانية الشهر الجاري القبض على لاجئين سوريين اثنين في ولايتي برلين وساكسسونيا-أنهالت, بتهمة انتمائهما لـ"جبهة النصرة" , كما اعتقلت سوريا , بولاية سكسونيا شرقي البلاد, بتهمة انتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت العام الماضي ثلاثة ألمان من أصل سوري بتهمة دعم "حركة أحرار الشام" في سوريا, كما القت القبض على لاجئ سوري بتهمة محاولته شن هجوما في ألمانيا بتكليف من داعش.

وتعيش ألمانيا حالة تأهب قصوى بعد سلسلة الهجمات التي شهدتها في الاونة الاخيرة, تبنى تنظيم "داعش" البعض منها, كما وسبق ان أحبطت عدة اعتداءات في مناطق عدة .

ويشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.