خصصت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، مبلغ قدره 10 ملايين يورو من اجل دعم المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا.

واشار بيان للمفوضية، نشرته وسائل الاعلام، الى أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا يؤكد "دعمه لحق كل إنسان في التعليم، مهما كانت صعوبة الظروف الحياتية".

وسيتم تخصيص المساعدات من قبل معهد دعم الاستقرار والسلام التابع للاتحاد الأوروبي، لإدارات التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

ومن المقرر إنفاق هذا المبلغ، بالدرجة الأولى، على تقديم الخدمات الأساسية في مجال التعليم، في المرحلة التمهيدية قبيل بدء "الانتقال السياسي الحقيقي" في سوريا.

ومن المتوقع أن تساعد هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الأساسية للمدرسين والعاملين الآخرين في المدارس، وتسوية قضية تمكين قرابة 450 ألف تلميذ في نحو ألفي مدرسة سورية من الوصول إلى الخدمات التعليمية عالية الجودة.

وكان الاتحاد الاوروبي, خصص منتصف العام الماضي, مبلغا قدره 165 مليون يورو لدعم مشاريع جديدة للاجئين السوريين في تركيا, والتي تتضمن تعليم أطفال اللاجئين، ومشاريع توسيع منشآت شبكات المياه والصرف الصحي في الولايات الجنوبية للبلاد.

سيريانيوز