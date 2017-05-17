تأهل الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً على العالم إلى الدور ثمن النهائي من دورة روما الإيطالية لكرة المضرب، خامسة دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الأربعاء على مواطنه نيكولاس ألماغرو 3-صفر ثم بالانسحاب.

ويبدو نادال الفائز بدورات مونتي كارلو الفرنسية وبرشلونة ومدريد الاسبانيتين، مرشحاً بقوة لاعتلاء المنصة في روما على رغم مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي سبق للإسباني أن هزمه في نصف النهائي وجرده من لقب دورة مدريد، قبل ان يتوج في عاصمة بلاده.

ويلتقي نادال بطل روما سبع مرات (رقم قياسي) آخرها في 2013 في الدور المقبل مع الأميركي جاك سوك الثالث عشر الفائز على التشيكي ييري فيسيلي 6-4 و3-6 و7-6 (7-1).



وتابع الألماني الشاب ألكسندر زفيريف (20 عاماً) السادس عشر مشواره وبلغ ثمن النهائي على حساب الصربي فيكتور ترويسكي 6-3 و6-4، ليلاقي الايطالي فابيو فونييني الذي جرد البريطاني آندي موراي المصنف أول عالمياً من اللقب، وأسقطه في الدور الثاني، علماً أن موراي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.



وكان موراي أحرز لقب نسخة 2016 على حساب ديوكوفيتش، كاسرا بذلك احتكار الصربي ونادال للقب لمدة 11 عاماً متتالياً.



وفاز الياباني كي نيشيكوري المصنف سابعاً على الاسباني دافيد فيرر 7-5 و6-2، وسيواجه في ثمن النهائي الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي تغلب على البريطاني كايل ادموند 7-5 و6-4.



وأوقف الكندي ميلوش راونيتش الخامس مشوار الالماني "العجوز" طومي هاس (39 عاما) بفوزه عليه 6-4 و6-3، وسيقابل التشيكي توماس برديتش الثاني عشر الذي سبقه الى ثمن النهائي.