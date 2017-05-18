ساوثهامبتون يهدر الفوز أمام مانشستر يونايتد بالدوري الانكليزي الممتاز اخبار الرياضة شارك

خطف مانشستر يونايتد نقطة ثمينة من ملعب مضيفه ساوثهامبتون بعد تعادله 0-0 بملعب الأخير سانت ماري في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وأهدر ساوثهامبتون فرصة الخروج بنقاط المباراة الثلاث بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه انبري لها الإيطالي مانولو جابياديني الذي سددها على يمين الحارس الأرجنتيني سرخيو روميرو الذي تصدي للكرة محولا إياها إلى ركلة ركنية (6).



بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة بحيث يحصل كل فريق على نقطة واحدة رفعت رصيد مانشستر يونايتد إلى 66 نقطة في المركز السادس، ورصيد ساوثهامبتون إلى 46 نقطة في المركز الثامن. سيريانيوز 2017-05-18 00:16:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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