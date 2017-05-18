موناكو يهزم سانت إتيان ويتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 عاماً اخبار الرياضة شارك

توّج نادي موناكو بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء عقب فوزه على ضيفه سانت إتيان 2-صفر في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 31.

ورفع موناكو، رصيده لـ92 نقطة (من الفوز في 29 مباراة، والتعادل بـ5 مباريات، والخسارة في 3 لقاءات)، مقابل 86 لباريس سان جيرمان، قبل جولة على نهاية البطولة.



أحرز هدفي موناكو، المتألق الشاب كيليان مبابي في الدقيقة 19 من المباراة، وفالير جيرمان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).



وكسر موناكو، الذي أصبح أول فريق يسجل في 31 مباراة بالدوري الفرنسي على التوالي (رقم قياسي)، هيمنة باريس سان جيرمان على اللقب، آخر 4 مواسم.



وقدم موناكو، موسماً استثنائياً بالوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر على يد يوفنتوس، ثم الوصول إلى نهائي كأس الرابطة قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان، كما ودَّع كأس فرنسا من نصف النهائي. سيريانيوز 2017-05-18 00:26:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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