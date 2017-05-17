وجهت النيابة العامة السويسرية اتهاماَ لأحد أفراد حرس الحدود, نتيجة تسببه بوفاة جنين لامرأة سورية حامل.

ونقلت شبكة (دويتشه فيله( عن صحيفة (زيورخر تسايتونغ) أن "الجندي الواجب عليه الامتثال أمام محكمة عسكرية، تجاهل صراخ و نداء امرأة لاجئة سورية حامل عانت من نزيف ما قبل الولادة وأصر على استكمال إجراءات الترحيل لها".

وبحسب المعلومات الأمنية, فإن المرأة السورية الحامل، كانت ضمن مجموعة من اللاجئين الذين يتوجب إبعادهم عن سويسرا، وإعادتهم إلى إيطاليا، إلا أنه وقبل الترحيل استنجدت المرأة بالحارس من أجل السماح بتقديم مساعدة، وذلك بسبب آلام ولادة مفاجئة, ورفض الجندي السويسري ذلك وأصر على استكمال الإجراءات.

ووصلت المرأة اللاجئة إلى إيطاليا إلا أن الطفل كان قد فارق الحياة.

ويشار الى أن دول القارة الأوروبية شهدت خلال الأعوام الأخيرة أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية, حيث دخل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ بطرق غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي ، قادمين بحرا من تركيا إلى اليونان, فيما مات الكثير منهم بحواث غرق .