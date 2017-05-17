كشفت قناة (روسيا اليوم), يوم الاربعاء, نقلا عن وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة, عن حدوث تعديل على مقترح الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا بشأن صياغة دستور سوري جديد.

والتقى نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، الاربعاء, مع وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" في مقر الأمم المتّحدة، على أن يعقبه لقاء الهيئة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، ضمن المحادثات السورية الجارية في جنيف.

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واقترح دي ميستورا، على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

ويترأس دي ميستورا الآلية التشاورية مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل الآلية مشاورات منفصلة يجريها مكتب المبعوث الخاص مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات السورية في جنيف".

وقرر وفد "منصة القاهرة", التعاطي بايجابية مع مقترح دي ميستورا الخاص بانشاء آلية تشاورية حول صياغة الدستور السوري الجديد, رغم انه "ليس الوسيلة الأفضل".

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 الثلاثاء والتي من المقرر ان تستمر حتى 20 أيار, في حين أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.