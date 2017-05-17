اقترح وفد "منصة موسكو" إلى مباحثات جنيف, يوم الاربعاء, توسيع الآلية التشاورية لتشمل مناقشة السلال الأربع, وهو ما تعاطى معه الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا بإيجابية.

ونقلت وكالة الانباء (سبونتيك) عن رئيس وفد "منصة موسكو" مهند دليقان قوله, في مؤتمر صحفي بجنيف, "قيل لنا أن لجنة الآلية التشاورية ستعمل بشكل دائم وليس فقط في الجولات, وتعاطينا مع هذا الاقتراح بشكل إيجابي، رغم أنه يعتبر تراجعا عن مسألة أساسية وهي مناقشة السلال الأربع بشكل موازٍ".

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وجاء ذلك عقب اقتراح دي ميستورا، على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

ويترأس دي ميستورا الآلية التشاورية مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل الآلية مشاورات منفصلة يجريها مكتب المبعوث الخاص مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات السورية في جنيف".

لكن قناة (روسيا اليوم) كشفت, يوم الاربعاء, نقلا عن وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة, عن حدوث تعديل على مقترح الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا بشأن صياغة دستور سوري جديد.

وقرر وفد "منصة القاهرة", التعاطي بايجابية مع مقترح دي ميستورا الخاص بانشاء آلية تشاورية حول صياغة الدستور السوري الجديد, رغم انه "ليس الوسيلة الأفضل".

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 الثلاثاء والتي من المقرر ان تستمر حتى 20 أيار, في حين أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.