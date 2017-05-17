اشعل مانشستر سيتي وأرسنال فتيل المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما فاز الأول على ضيفه وست بروميتش البيون 3-1، والثاني على ضيفه سندرلاند 2-صفر في مباراتين مؤجلتين من المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتزع مانشستر سيتي المركز الثالث من ليفربول بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق نقطتين عن الأخير الذي بات يتفوق بنقطة واحدة على أرسنال.



وستكون المرحلة الأخيرة الأحد حاسمة لتحديد صاحبي المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة، والرابع الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا.



ويحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد، ويلعب ليفربول مع ضيفه ميدلزبره، وارسنال مع ضيفه ايفرتون.



ويكفي مانشستر سيتي نقطة واحدة لضمان تواجده بين الأربعة الأوائل، فيما يحتاج أرسنال إلى الفوز مع تعثر ليفربول لحجز بطاقته إلى دوري الأبطال للموسم العشرين على التوالي.



ويسعى ليفربول للعودة إلى المسابقة التي غاب عنها في الموسمين الأخيرين وتحديدا منذ موسم 2014-2015 عندما خرج من دور المجموعات.