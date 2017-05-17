التقى الرئيس بشار الأسد , يوم الأربعاء, وفداً يضم شخصيات عربية مشاركة في المؤتمر القومي العربي والمنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين.

وتضمن اللقاء, بحسب وكالة الانباء (سانا), "مناقشة الأوضاع في سوريا ,والمشكلات التي يواجهها العالم العربي من ضعف وتشتت وانتشار للإرهاب والتطرف وانعكاس تدهور الوضع العربي على القضية الفلسطينية".

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ولفت الأسد إلى أن "التحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم تقتضي العمل على انضاج الوعي تجاه حالة العروبة كهوية وإطار حضاري يشمل الجميع وليس فقط كأيديولوجيا", مؤكداً "ضرورة التمسك بالبعد والفكر القومي وتعزيز الشعور القومي في مواجهة مشاريع الإلغاء والتقسيم التي رسمت للمنطقة".

وأشاد الأسد بتضحيات الجيش السوري, الذي ساهم في صمود سوريا لسنوات في وجه الحرب التي تتعرض لها".

يشار الى ان الاسد ثمن في عدة مناسبات دور الجيش و إرادة الحياة عند السوريين والتي هي إحدى أهم عوامل صمود سوريا, مشيرا الى ان الحرب لم تنَل من صمود سوريا وتصميمها على القضاء على الإرهاب بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها ايران وروسيا.