أفادت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، إن قتلى وجرحى سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان للاجئين السوريين قرب الحدود الأردنية, فيما نفى الاردن ذلك.

وقالت التقارير ان الانفجار ادى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، دون تحديد رقم الضحايا.

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ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن هذا التفجير.

بالمقابل, نفى الاردن وقوع انفجار في مخيم الركبان للنازحين السوريين قرب الحدود مع الأردن.

وقال مصدر عسكري أردني لوكالة (رويترز) "معلوماتنا هي أنه لم يقع انفجار في مخيم الركبان".

ويأتي ذلك عقب يومين على قيام "داعش" بتفجير سيارتين مفخختين في المخيم، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وتعرض المخيم بوقت سابق، لعدة هجمات تبناها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) .

يشار إلى أن اوضاع العالقين في منطقة الركبان تدهورت بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني فيها يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران، ما يعوق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.