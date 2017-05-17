ألقت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الاربعاء, القبض على سوريين, لقيامهما بالاعتداء على محل تجاري وصاحبه في منطقة الميناء – طرابلس.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان مديرية المخابرات أوقفت, بعد التقصي والمتابعة, السوريين ناصر خالد عابدة وأحمد نبيل عابدة، لقيامهما بالاعتداء على أحد المحال التجارية , واطلاق النار باتجاه صاحبه، كما ضبطت في حوزتهما مسدسا حربيا مع كمية الذخائر ".

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وأحيل الموقوفان مع المضبوطات على القضاء المختص, وفقا للوكالة.

يشار الى أن السلطات الأمنية ألقت القبض مؤخرا على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.