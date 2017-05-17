أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار اغلب الأصناف ثباتا, باستثناء البندورة التي تواصل أسعارها بالانخفاض, فضلا عن انخفاض اسعار البطاطا, في حين ارتفعت اسعار الخيار والفاصولياء والثوم والزهرة والفول, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة, ماعدا اسعار الكريفون والتي شهدت ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز