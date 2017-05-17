كشفت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء، أن موسكو ستجري قريبا اتصالات في غاية الأهمية مع عدد من الدول الخليجية حول تثبيت الهدنة في سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حسب وكالة (تاس) الروسية، "نقيم اتصالات كثيفة مع الحكومة في دمشق، وبعض فصائل المعارضة العلمانية والمسلحة. ولكن ليس مع كافة الفصائل، ولذلك هناك حاجة لجهود شركائنا الأتراك والشركاء من دول الخليج".

وتابع قائلا "قريبا سنجري اتصالات مهمة للغاية مع بعض دول الخليج على مختلف المستويات، بما في ذلك على المستوى الرفيع"، معبراً عن أمله في أن تثمر هذه الاتصالات، التي تقيمها روسيا بشكل يومي.

وأكد أن روسيا تبحث موضوع تبني مذكرة أستانا الخاصة بإقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا كقرار دولي صادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف "يجب إجراء مشاورات... لقد اقترحنا مباشرة بعد صدور مذكرة أستانا، تثبيتها في مجلس الأمن، لكن كانت لبعض شركائنا شكوك بهذا الشأن، على الرغم من أن (إصدار قرار دولي دعما لمناطق تخفيف التوتر) أمر مفيد للغاية لتهذيب كافة الأطراف المعنية وحتى الأطراف غير المعنية التي لا تؤيد هذه العملية".

واعتمدت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, مذكرة تم التوقيع عليها, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.

وعبر بوغدانوف عن ثقتته بأن الجهود المشتركة بالتنسيق بين الدول الضامنة ستساعد في "تهذيب الأطراف السورية".

وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, اخرها 31 اذار الماضي, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.