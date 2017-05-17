وصف نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف يوم الاربعاء مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن إنشاء آلية تشاورية حول صياغة الدستور السوري الجديد، بأنها خطوة صحيحة.

واضاف غاتيلوف الذي يشارك في فعاليات مفاوضات "جنيف 6" حول تسوية الأزمة السورية اننا "نرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. المسائل المتعلقة بالدستور تعتبر موضوعا يسمح لنا بالتعويل على دفع العملية السياسية إلى الأمام".

واقترح دي ميستورا، على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف آلية التشاور لدعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

ويترأس دي ميستورا الآلية التشاورية مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل الآلية مشاورات منفصلة يجريها مكتب المبعوث الخاص مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات السورية في جنيف".

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 الثلاثاء والتي من المقرر ان تستمر المفاوضات حتى 20 أيار, في حين أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.