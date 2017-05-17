قررت المؤسسة السورية للتجارة إطلاق عروض تتضمن طرح تشكيلة واسعة وتخفيضات على أسعار معظم المواد والسلع , بنسبة تتراوح ما بين 10 و 25 % , في جميع صالات المؤسسة بالمحافظات, وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن المدير العام للمؤسسة عمار محمد قوله, خلال لقائه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام, ان المؤسسة ستقوم في آخر أسبوع من شهر شعبان بطرح نحو 2800 مادة غذائية بأسعار مخفضة بحيث تكون أسعارها أقل من أسعار المواد في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 10 و 25 % وبمواصفات ترضي أذواق المستهلكين”.

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وأضاف محمد أن "معظم السلع ستشهد خلال رمضان عروضاً وسللا رمضانية وستقام أسابيع تسوق في مختلف فروع المؤسسة بالمحافظات وسيجد الصائم والزبون في صالات المؤسسة كل ما يحتاجه من السلع الأساسية ومنها التمور والعصائر بأنواعها والسكر والشاي والبرغل والأرز والعدس والحمص والفول والزيوت والسمون والمربيات والحلاوة ورب البندورة والزعتر والخل ودبس الرمان والقهوة والحليب وغيرها من أصناف غذائية وغير غذائية واستهلاكية مختلفة إلى جانب الخضار والفواكه ومادة الخبز بأسعار مناسبة".

واشار محمد الى ان هذه الاجراءات والتحضيرات الخاصة التي اتخذت تأتي "في إطار عملية التدخل الإيجابي للمؤسسة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار ولضبط حركة الأسواق".

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.