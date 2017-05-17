أصيب 5 أشخاص بجروح، يوم الأربعاء، إثر سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في مدينة درعا، أدت كذلك لاندلاع حرائق.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 5 أشخاص أصيبوا بشظايا قذائف استهدفت حي السحاري في درعا.

وتابعت الوكالة إن القذائف استهدفت كذلك حي الكاشف والمطار وسجنة، حيث اندلعت حرائق بسببها.

وكان شخص أصيب بجروح في 15 أيار الجاري، واندلع حريقان جراء سقوط قذائف صاروخية على حي السحاري في المدينة.

يشار إلى أن سقوط القذائف في درعا، يأتي رغم انقضاء أكثر من عشرة أيام على بدء تنفيذ اتفاق لإقامة أربع مناطق لـ"خفض التوتر" في سوريا، تم التوصل اليه بين الدول الضامنة والراعية لاستانا روسيا وتركيا وإيران.

سيريانيوز