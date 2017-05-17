بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وملك الأردن عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي، الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة السورية.

وقال البيت الأبيض في بيان، يوم الأربعاء، أن الرئيسين أكدا على استمرار التعاون الوثيق في المجالات المشتركة بين بلديهما.

وأضاف البيان، أن ترامب وعبد الله الثاني تناولا الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة السورية ووضع حد للعنف، وتهيئة الظروف من أجل تحقيق توافق مستدام.

وكان ترامب اكد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، ان بلاده تدعم أي جهود لخفض مستوى العنف في سوريا.

وجرى بحث الأزمة السورية على مستوى وزراء خارجية أمريكا والأردن يوم الجمعة الماضي، حيث أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفد, اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، جرى خلاله بحث جهود تحقيق التهدئة في سوريا.

وتحظى الأزمة السورية بمكانة متقدمة في المباحثات الدولية والإقليمية، حيث يجري بحث إشراك مراقبين من "دول ثالثة" لمتابعة تنفيذ اتفاق "مناطق خفض التوتر"في سوريا، والذي جرى التوصل اليه في ختام محادثات استانا، بين الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، ودخل حيز التنفيذ في 6 أيار الجاري.

وكانت الأردن أعلنت مؤخراً أنها قد تدخل العمق السوري للمحافظة على أمنها، حيث تتشارك البلدان جزءاً من حدودهما، إضافة لوجود معسكرات ومناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة السورية قرب تلك الحدود، حيث تم فرض واحدة من أربع مناطق لـ"تخفيف التوتر" في سوريا.

سيريانيوز