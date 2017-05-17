قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش"، يوم الثلاثاء، إن طائراته لم تنفذ ضربات جوية بلدة البوكمال في محافظة دير الزور، التي تخضع للتنظيم المتشدد.

ونقلت وكالة (رويترز) بياناً قال عبره المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل ريان ديلون إن طائرات التحالف لم تقصف البلدة يومي الأحد والاثنين وإنما استهدفت فحسب منشآت لإنتاج النفط يديرها المتشددون على بعد أكثر من 50 كيلومترا خارج البلدة.

وأوضح ديلون "لم ننفذ ضربات في الفترة الزمنية التي سقطت خلالها الخسائر البشرية المزعومة" مضيفا أن دولا أخرى لم يسمها نفذت ضربات على البوكمال في هذين اليومين.

وكانت وزارة الخارجية ادانت يوم الثلاثاء، قيام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بقتل العشرات من المدنيين السوريين الأبرياء خلال استهدافها قرية العكيرشي بالرقة ومدينة البوكمال بدير الزور.

وكانت تقارير أفادت بأن ضربات قوات التحالف طالت، يوم الاثنين، المدنيين في مدينة البوكمال حيث قتل جراءها أكثر من 31 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى عدد من الجرحى حالة بعضهم حرجة بسبب الدمار الكبير.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

ويعتبر تدخل التحالف بسوريا وشنه الغارات ضد مواقع لداعش " امر مرفوض ومدان" من قبل السلطات السورية, حيث تعد هذه الاعمال "غير شرعية" وتجرى دون تنسيق معها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

سيريانيوز