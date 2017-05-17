أعلنت الجمعية الفلكية السورية، أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم السبت الموافق لـ27 أيار الجاري، وذلك بناء على الحسابات الفلكية التي تقوم بها.

وقال رئيس الجمعية محمد العصيري، في بيان أن "هلال شهر رمضان يولد يوم الخميس 25-5-2017 الساعة 22ر46ر22 مساء الساعة الثانية عشرة إلا ربع ليلا، بينما تغرب الشمس يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان عند الساعة 42ر34ر19، بينما يغرب القمر عند الساعة 24ر17ر20، أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو 42 دقيقة اثنين وأربعين دقيقة".

وأشار العصيري إلى أنه "يمكن رؤية الهلال باستخدام التلسكوبات فقط وغير مستحيلة بالعين المجردة، ويعتمد هذا على صفاء الجو".

وحدد العصيري جلسة التماس الهلال بيوم الجمعة 26-5-2017 عبر التلسكوبات في مرصد الجمعية لنقلها عبر شاشة عملاقة لمن يرغب بالمتابعة من مكان الرصد وسيتم نقلها عبر وسائل الإعلام.

ولفتت الجمعية إلى أنها ليست بصاحبة القرار بتحديد البداية الفعلية للشهر الفضيل، لكنها تقوم بهذه الدراسة من باب الواجب الشرعي والعلمي، ولإعانة أصحاب القرار لاتخاذ ما يرونه مناسبا".

وتحدد بدايات الأشهر القمرية من قبل الجهات المختصة والمحاكم الشرعية في سوريا، بينما تقوم الجمعية الفلكية السورية بتأمين المعلومات الفلكية والحسابات اللازمة لتحديد ظروف رؤية الهلال وإمكانية رؤيته حسب المكان والزمان، ويؤخذ رأيها للاستئناس فقط.

ويرجع اختلاف الدول العربية والإسلامية في تحديد بدايتي رمضان والعيد إلى الطريقة المعتمدة عند كل منها في تحديد بداية الشهر القمري, إذ أن هناك 3 طرق لتحديده وهي.. ولادة الهلال كما في ليبيا ورصده بالتلسكوب كما في السعودية، ورؤيته بالعين كما في سوريا.

يذكر أن القاضي الشرعي الأول والجهات الشرعية المختصة، هي التي تضطلع بإصدار القرار النهائي لتحديد أول أيام رمضان في سوريا.

سيريانيوز