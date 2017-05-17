اتهم تقرير جديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري باستخدام غاز خردل الكبريت خلال هجوم في محافظة حلب بأيلول الـ2016.

ونشرت وكالة (رويترز)، تقرير لبعثة تقصي الحقائق مقدم إلى مجلس الأمن،"تؤكد بعثة تقصي الحقائق أن المرأتين الضحيتين اللتين ذكرت التقارير أنهما أصيبتا في الحادث في أم حوش في حلب في 16 أيلول 2016 تعرضتا لخردل الكبريت".

وأضاف التقرير "بدعم من نتائج تحاليل معملية توصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أن قذيفة المورتر هذه ... ذخيرة تحتوي على خردل الكبريت".

وذكرت الوكالة ان البعثة لم تتمكن من زيارة الموقع، لكن المحققون بنوا النتائج على مقابلات مع المرأتين وتحليل لعينات دم أُخذت تحت إشرافهم إلى جانب مراجعة لمعلومات قدمتها السلطات السورية وروسيا.

وزار فريق من المحققين الروس الموقع بعد شهرين من الهجوم المزعوم. وفحصت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قذيفة مورتر قيل أنها على صلة بالهجوم وجمعها الفريق الروسي وسلمها للسلطات السورية، بحسب الوكالة.

وواجه النظام السوري مؤخراً اتهامات بتنفيذ هجوم كيميائي بخان شيخون في ريف إدلب، تم على إثره قيام واشنطن بهجمات صاروخية على إحدى قواعد الجيش النظامي الجوية في ريف حمص.

وكانت تقارير اتهمت النظام السوري بالمسؤولية عن 3 هجمات بغاز الكلور في عامي 2014 و2105، فيما تم تحميل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤولية هجوم واحد بخردل الكبريت.

يشار إلى أن الحكومة السورية وافقت في العام 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية, وتم تكليف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيماوية, بموجب اتفاق روسي أميركي وقرار من مجلس الأمن ينص على القضاء على هذه الأسلحة، وذلك بعد اتهامها بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في شهر آب عام 2013 بريف دمشق، وأدت إلى مقتل المئات بهجوم كيماوي.

سيريانيوز